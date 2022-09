Wetterbericht : Heute noch ruhiger Herbsttag – Saarland erwartet aber stürmisches Wochenende

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, präsentiert sich der heutige Freitag vielfach sonnig. Doch so soll es nicht bleiben. Was das Saarland am langen Feiertag-Wochenende erwartet – die Aussichten vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Nebelig startet der Freitag, 30. September, im Saarland. Doch wenn sich die Schwaden aufgelöst haben, prognostizieren Meteorologen einen heiteren Tag. Wenige Wolken sollen tagsüber auftauchen. Bis zu 17 Grad werden erwartet, melden Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Offenbach. Noch ist nur schwacher Wind angekündigt. Das soll sich aber ändern.

Bereits in der Nacht zu Samstag verdichtet sich die Wolkendecke. Und dabei soll es nicht bleiben. Damit zieht teils kräftiger Regen über die Region hinweg. Der Wind nimmt zu. Besonders in höheren Lagen werden stürmische Böen bei acht bis vier Grad erwartet.

Stürmischer Wind und Regen zum Start ins lange Wochenende

So geht es auch am Samstag weiter. Es bleibt stark bewölkt. Immer wieder soll es regnen, auch wenn es zwischendurch ab und zu auflockert. Sogar Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Kräftiger Wind bis in die Tallagen hält an. Stürmisch wird’s im Bergland bei Temperaturen von bis zu 17 Grad.

Das setzt sich in der Nacht auf Sonntag fort. Es bleibt nass und sehr windig. Die Böen nehmen in höheren Lagen aber ab. Es wird bis zu neun Grad kühl.

Länger anhaltender Regen, der auch kräftig ausfallen kann, begleitet das Saarland den Sonntag hinweg. Eine dichte Wolkendecke lässt der Sonne keine Chance. Bis zu 18 Grad sollen erreicht werden, heißt es vom DWD. Erst zum Abend lässt der Wind nach.

Der Regen zieht in der Nacht auf Montag ab. Wolken und klare Abschnitte folgen im Wechsel. Neun bis fünf Grad werden maximal erreicht.

So soll das Wetter am Tag der Deutschen Einheit werden

Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) werde sich die Sonne wieder häufiger durchsetzen. Regen ist nicht erwartet. Es wird auch wieder wärmer bei bis zu 19 Grad. Der Wind weht böig vor allem im Bergland.