Wie Saar-Kommunen die Änderungen umsetzen : Feinstaubplakette, Grabpflege & Co. – diese Leistungen der Saar-Kommunen werden ab 2023 teurer

Auch die Grabpflege wird wegen der Umsatzsteuer teurer. Foto: dpa/Arne Dedert

Saarbrücken/St. Ingbert Ob Ausstellen eines Familienstammbuchs oder Parken auf einem kommunalen Parkplatz: Viele Leistungen von Städten und Gemeinden werden von Januar an teurer. Weil eine europäische Richtlinie es so will – dann wird die volle Umsatzsteuer fällig. Für die Kommunen aber auch ein Riesenaufwand.