2. Oktober : Verkaufsoffener Sonntag: In diesen Städten im Saarland haben die Geschäfte geöffnet

Verkaufsoffener Sonntag: In diesen Städten im Saarland haben die Geschäfte geöffnet

Service Im Saarland laden die Geschäfte wieder zum gemütlichen Sonntags-Shopping ein. In diesen Städten haben die Geschäfte am 2. Oktober geöffnet.

Am Sonntag, 2. Oktober, sind in gleich vier Städten die Geschäfte geöffnet. Saarbrücken, Saarlouis, Homburg und St. Ingbert laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Dabei gibt es mancherorts mehr zu entdecken als Kleidung und die örtliche Gastronomie.

Verkaufsoffener Sonntag: Ingobertus Messe und Homburger Wiesn

In Homburg können Sie den verkaufsoffenen Sonntag mit einem Besuch auf der Wiesn verbinden. Diese läuft noch bis zum 3. Oktober 2022. Um 11.00 Uhr an diesem Tag ist die Festzeltöffnung mit Weißwurstfrühstück und Wiesn Frühschoppen .

In St. Ingbert findet zeitgleich mit dem verkaufsoffenen Sonntag die Ingobertus Messe statt. Die Messe ist ebenfalls von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es geht unter anderem darum, mit welchen Maßnahmen sich im Haus Energie einsparen lässt und ein Vortrag zum Thema erneuerbare Energien.

In den Geschäften der Stadt können Sie ebenso wie in Saarlouis, Homburg und Saarbrücken am verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr einkaufen gehen.