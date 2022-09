Daten der Arbeitsagentur : Trotz angespannter Lage: Arbeitslosigkeit geht im Saarland leicht zurück

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im September zurückgegangen. Das meldet die Arbeitsagentur in Saarbrücken. Der Grund demnach: Die hohe Nachfrage der Betriebe nach Mitarbeitern halte an. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

34 000 Menschen im Saarland waren im September arbeitslos. Das sind nach Angaben der Arbeitsagentur in Saarbrücken vom Freitag, 30. September, 300 weniger als im Vormonat. Das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent. Vor einem Jahr waren es 500 mehr Arbeitslose. Damit sank die Quote im Vergleich zum September 2021 um 1,4 Prozent.

Mehr Beratung seitens der Unternehmen zum Thema Kurzarbeit

So viele Menschen meldeten sich arbeitslos – so viele fanden einen neuen Job

In den zurückliegenden vier Wochen sollen sich 2200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet haben. Dies waren 500 oder 18,7 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Gegenüber September des Vorjahres wurde ein Rückgang von 100 Personen oder 3,6 Prozent verzeichnet, heißt es in einer Mitteilung.

So viele offene Stellen gab es zuletzt im Saarland

Im Juli wurden 389 300 Beschäftigte gezählt, ein halbes Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für einen Anstieg der Beschäftigung sorgten im Saarland vor allem die öffentliche Verwaltung (plus 300 auf 25 500), die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (plus 900 auf 25 200), Information und Kommunikation (plus 700 auf 11 500), sonstige Dienstleistungen (plus 400 auf 11 400) sowie Gastgewerbe (plus 600 auf 10 100).