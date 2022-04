Spar-Tipp : Spritpreise in Luxemburg nach Steuersenkung deutlich gefallen: So viel kosten Benzin und Diesel aktuell

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Update Wegen der hohen Steuern hat Deutschland mit die höchsten Spritpreise in Europa. Sparen lässt sich beim Tanken in den Nachbarländern wie Luxemburg. Doch auch dort sind die Kosten für Benzin und Diesel starken Schwankungen unterworfen. So viel kosten Benzin und Diesel heute.

Kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs zogen die Spritpreise an den Tankstellen europäischer Länder mehrfach hintereinander stark an. Während der Preis für Benzin und Diesel durch staatliche Regulierung in einigen Nachbarländern Deutschlands mittlerweile wieder gesunken ist, ist er in Deutschland immer noch vergleichsweise hoch. So konnten Saarländer bei einer Fahrt ins benachbarte Luxemburg zeitweise bis zu 70 Cent pro Liter Kraftstoff sparen.

In der Nacht auf Mittwoch (13. April) sind die Preise für Benzin, Diesel und Heizöl drastisch gefallen, da eine von der Regierung, Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbarte Steuersenkung in Kraft getreten ist. Der Rabatt von 7,5 Cent pro Liter Diesel oder Benzin soll bis zum 31. Juli gelten, die Steuersenkung auf Heizöl in gleicher Höhe bis zum 31. Dezember. In Luxemburg legt der Staat die Preise an den Zapfsäulen fest. Tankstellen dürfen sie unter- aber nicht überschreiten.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg (Stand 14. April)

Super 95 (E10): 1,62 Euro (am Vortag 1,632 Euro)

Super 98: 1,719 Euro (davor 1,726 Euro)

Diesel: 1,694 Euro (davor 1,643 Euro)

Zum Vergleich: Im Saarland kostet der Liter Diesel am Donnerstagmorgen im Schnitt 1,994 Euro, der Liter Super 2,004 und E10 1,946.

Deutschland hat mit die höchsten Spritpreise in Europa

Wegen der hohen Steuern hat Deutschland mit die höchsten Spritpreise in Europa. EU-weit wird der hiesige Dieselpreis nur von Finnland und Schweden übertroffen, wie am 11. April vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Zahlen zeigen.