Traditioneller Markt in Luxemburg : Luxemburg-Stadt feiert am Ostermontag wieder ein Éimaischen-Fest

Auf dem Markt findet man die „Péckvillercher“, kleine Terracotta-Pfeifen in Vogelform, die nur anlässlich der „Éimaischen“ zum Verkauf angeboten werden. Foto: eu2005.lu/ONT

Luxemburg-Stadt Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird am Ostermontag wieder eine Éimaischen in Luxemburg-Stadt organisiert. Zu dem beliebten Volksfest und Kunsthandwerksmarkt werden auch wieder die traditionellen Péckvillercher verkauft, die kunstvollen Tonpfeifen in Vogelform.

Zwei Osterfeste konnte das beliebte Volksfest Éimaischen nicht wie gewohnt in Luxemburg-Stadt den Frühling einläuten. Nach zwei virtuellen Ausgaben kann das Emmaus-Fest mit dem beliebten Kunsthandwerksmarkt aber an diesem Ostermontag, 18. April, wieder auf dem Fischmarkt, der Rue du Marché aux Poissons, und den umliegenden Straßen der Hauptstadt begangen werden.

Angekündigt sind 66 Stände, an mehr als der Hälfte werden Töpferwaren und Keramik angeboten. Damit wird die Tradition der Péckvillercher, der kunstvollen Pfeifen aus Terracotta in Vogelform, fortgeführt. Jedes Jahr gibt es neue Modelle der als Sammlerstücke begehrten Vogelpfeifen.

Das Comité Alstad hat die für die diesjährige Éimaischen geschaffenen Péckvillercher jüngst vorgestellt. Neben einer nicht-limitierten Auflage (25 Euro) wird eine auf 50 Exemplare limitierte Ausgabe angeboten. Diese handgefertigten Péckvillercher stammen von Sandra Pereira und kosten 60 Euro.

Zu der Éimaischen gehört auch Programm, das zwischen 8 und 18 Uhr für Unterhaltung sorgen soll. So findet unter anderem neben dem Stand des Comité Alstad, auf dem „Rouscht“ hinter dem großherzoglichen Palais, ab 10 Uhr das beliebte Kinderspiel „Eerschëllen” (Oster-Eierrollen) statt. Zudem bietet die Künstlerin Valentina Becker kostenlose Gesichtsbemalung für Kinder an. Auch wird die Künstlerin Sandra Pereira an einem eigenen Stand, neben dem des Comité Alstad, Einblicke in ihre Arbeit geben.

Die Éimaischen von Luxemburg-Stadt findet in diesem Jahr zum 193. Mal statt, in Nospelt wird das Fest seit den 50er Jahren ebenfalls mit einem Markt begangen.