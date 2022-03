Landesuntersuchungsamt warnt : Lebensgefährlich: Warnung vor flüssigem Ecstasy in Champagnerflaschen

Nach mehreren Fällen mit flüssigem Ecstasy in Champagnerflaschen hat das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz nun eine Lebensmittelwarnung herausgegeben. So erkennen Sie betroffene Flaschen.

In bisher zwei europäischen Ländern wurden in Restaurants Champagnerflaschen entdeckt, die lebensgefährliches flüssiges Ecstasy enthalten haben. Das berichtet das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA). In der Oberpfalz hat das zu einem Todesfall und sieben sehr schweren Krankheitsfällen geführt. In den Niederlanden gab es vier weitere Krankheitsfälle. Obwohl noch immer unbekannt ist, auf welchem Weg das Ecstasy in die Flaschen geriet, schließt sich das LUA der allgemeinen Warnung der niederländischen Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) an: Betroffen sind die Champagnerflaschen der Marke „Moët & Chandon Ice Impérial“ in der Größe drei Liter.