Kriminalität : Missbrauch im Bistum Trier: Eine Schocknachricht im Gottesdienst

Trier Ein Trierer Bistumspriester soll vor 13 Jahren einen Minderjährigen missbraucht haben. Die Gemeinde wurde am Wochenende informiert.

Nähere Angaben zu dem Fall, der 13 Jahre zurückliegen soll, machte das Bistum nicht. Die betroffenen Pfarreien seien aber informiert worden, hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion. In der Pfarreiengemeinschaft in der Region Trier, in der Geistliche damals tätig war, wurden die Gläubigen am Wochenende während des Gottesdienstes informiert. Zuletzt war der Priester in der Region Koblenz eingesetzt. Auch dort dürfte nicht unbemerkt geblieben sein, dass der Pfarrer plötzlich keine Messen mehr hält und auch sonst nicht mehr öffentlich in Erscheinung tritt, seitdem der Trierer Bischof Stephan Ackermann ihm die Ausübung priesterlicher Dienste verboten hat.