Die Innenstadt von Paris wird zur verkehrsberuhigten Zone : Ein notwendiger Umbau

Meinung Paris Die Innenstadt von Paris wird zur verkehrsberuhigten Zone. Es ist die notwendige Reaktion auf den täglichen Verkehrskollaps und den Klimawandel.

Natürlich heult auch in Frankreich die mächtige Autolobby auf, hat allerdings wenige Gegenargumente. Die Konzernchefs haben selbst keine tragbaren Konzepte auf den Tisch gelegt, wie der tägliche Verkehrskollaps in großen Metropolen verhindert werden kann. Erst durch solche konsequenten Maßnahmen wie in Paris, macht sich auch in der Autoindustrie der Gedanke breit, dass es in den Städten der Zukunft nicht mehr Autos, sondern neue Mobilitätskonzepte braucht.