Impfkampagne für Pendler der Großregion : Wo dürfen sich Grenzgänger ab wann impfen lassen?

Wer sich in der Großregion wo impfen lassen kann, hängt meistens vom Wohnort ab. Doch auch der Beruf spielt eine Rolle in den jeweiligen Ländern. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ob mit Wohnort im Saarland und Job in Luxemburg oder als Pendler zwischen Forbach und Saarbrücken: Im Dreiländereck leben die Menschen grenzüberschreitend. Was heißt das im Hinblick auf die Impfkampagne der verschiedenen Länder?

Wer wo ab wann geimpft werden kann, hängt nicht nur von seinem Wohnsitz ab, sondern hat in manchen Fällen auch mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun. So sehen die Regelungen an konkreten Beispielen aus:

Dürfen sich Pendler, die im Saarland arbeiten, aber im Département Moselle wohnen, im Saarland impfen lassen?

Ja, wenn sie zur Priorisierungsgruppe 1, 2 oder 3 gehören und im Saarland in einer medizinischen Einrichtung arbeiten. In diesem Fall können sie sich mit einem Priorisierungscode und einer Bescheinigung des Arbeitgebers auf der Impfliste eintragen und in den saarländischen Impfzentren impfen lassen.

Das gilt auch für Menschen ab 60 Jahren, die in Deutschland in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind, und in Frankreich oder Luxemburg leben.

Dürfen sie sich auch in Frankreich impfen lassen?

Ja, ihr Wohnort berechtigt sie zur Corona-Impfung in Frankreich. Anders als im Saarland wird keine zentrale Impfliste geführt, sondern jeder bucht seinen Termin selbst beim Arzt, in der Apotheke oder bei einem Impfzentrum über die Plattform Doctolib. Zur Impfung berechtigt sind derzeit in Frankreich alle Menschen ab 55 Jahren, Menschen zwischen 18 und 54 Jahren, die an einer Vorerkrankung leiden sowie Anhänger bestimmter Berufsgruppen.

Wird der Impfnachweis, der in Frankreich ausgestellt ist, auch im Saarland anerkannt, obwohl dieser nicht auf Deutsch ist?

Ja. In der aktuellen saarländischen Corona-Verordnung vom 1. Mai wird im Artikel 2 Paragraph 5b präzisiert: „Der Nachweis kann in schriftlicher oder elektronischer Form in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache erfolgen. Einen solchen Nachweis kann beispielsweise der Impfpass oder eine Bescheinigung der Impfstelle darstellen.“

Ist es für Saarländer, die im Saarland wohnen und in Luxemburg arbeiten, möglich, sich in Luxemburg impfen zu lassen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Dies ist nur insofern möglich, wenn sie im Gesundheitsbereich beschäftigt sind, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in außerklinischen Strukturen wie einem Altersheim. Dies gilt auch für nicht medizinisches Personal, welches dort tätig ist – zum Beispiel in der Küche oder als Reinigungskraft. Die Terminbuchung erfolgt online.

Ist es für Luxemburger, die im Saarland wohnen, möglich, sich in Luxemburg impfen zu lassen oder sollen sie sich im Saarland impfen lassen?

Laut dem luxemburgischen Gesundheitsministerium ist es ausschließlich Luxemburgern möglich, die in einer Behandlung in einem Luxemburger Krankenhaus sind – zum Beispiel für eine Krebsbehandlung. Ansonsten gilt die Impfkampagne nur für in Luxemburg Ansässige.

Ist es für Franzosen, die im Saarland wohnen, möglich, sich in Frankreich impfen zu lassen?