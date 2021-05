Saarbrücken : Stadt sperrt Teil der Dudweiler Landstraße

Saarbrücken Am Wochenende steht auf mehreren hundert Metern ein großer Umbau der Fahrbahn an.

Wegen umfangreicher Asphaltarbeiten gibt es von Freitag, 7. Mai, ab 15 Uhr, bis Montag, 10. Mai, 6 Uhr, eine Sperrung des Abschnittes der Dudweiler Landstraße zwischen der Einmündung des Meerwiesertalweges und der ehemaligen Kulturfabrik. Unter anderem wird der Asphalt an den Enden des Bauabschnitts in beide Richtungen erneuert. Das geht nur, wenn die Straße gesperrt ist.

Die Sperrung des Abschnitts der Dudweiler Landstraße wirkt sich auch auf die Buslinien 103 und 104 aus. Darauf weist die Saarbahn GmbH hin. Die Busse der Linien 103 und 104 fahren ab Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 10. Mai 2021, 6 Uhr eine Umleitung. Die Haltestellen „Bauhaus“ und „Verladebahnhof“ entfallen in beiden Richtungen. Hinweise befinden sich an den Haltestellen. Betroffen ist von den Arbeiten darüber hinaus die Linie 172. Die Busse sind von Freitag, 7. Mai, 15 Uhr, bis Montag, 10. Mai, 5 Uhr auf einer anderen Route unterwegs. Dadurch entfallen die Haltestellen Saarbrücken Bauhaus und Saarbrücken Verladebahnhof.

Stadtauswärts legen Arbeiter einen Fahrradschutzstreifen am Fahrbahnrand an. Beginnend an der Bahnbrücke schließt er an den vorhandenen Schutzstreifen im weiteren Verlauf der Dudweiler Landstraße an. Stadteinwärts nutzen Fahrradfahrerinnen und -fahrer wie gewohnt zuerst die Busspur, bis diese in einen neu angelegten Schutzstreifen übergeht. Die Strecke soll nach dem Umbau übersichtlicher und sicherer sein.