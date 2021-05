Am 9. und 10. Juni vor Publikum: : Theater Le Carreau in Forbach spielt wieder

Foto: Sophia Schülke

Forbach Das Theater Le Carreau meldet sich Mitte Juni mit Präsenzvorstellungen aus dem Lockdown zurück und spielt das Jugendstück „J’ai trop peur“. Bis dahin gibt es politische Literatur über den Reformator Thomas Müntzer – mit deutschen Untertiteln auf Youtube. Und das Theater startet eine Podcast-Reihe bei Arte Radio.

Laut dem in Frankreich geltenden Öffnungsplan können die Theater im Nachbarland ab dem 19. Mai wieder den Vorhang heben, die Plätze der Säle dürfen zunächst zu 35 Prozent ausgelastet werden. Das Team des nationalen Theaters Le Carreau in Forbach wird nach derzeitigem Stand am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. Juni, seine zweite, sehr kurze Saison unter dem Zeichen von Corona beschließen. Mit drei Präsenzvorstellungen. Denn dann soll sich der Vorhang für „J’ai trop peur“ dreimal heben – ein Stück über den Übergang vom Kind zum Jugendlichen, der sich in Frankreich klassisch mit dem Ende der Sommerferien in der Bretagne und dem Eintritt ins Collège vollzieht. Immerhin: „Für diese Vorstellungen können wir Publikum zu einer Auslastung von 65 Prozent willkommen heißen, das ist bereits gut“, teilt eine Sprecherin des Theaters auf Anfrage mit. Gespielt wird nach derzeitigem Stand im Burghof-Kongresszentrum in Forbach.

Die anderen beiden Stücke, die ursprünglich nach der Wiedereröffnung vom 19. Mai gegeben werden sollten, müssen entfallen. Das betrifft das tänzerische, akrobatische Zirkusstück „Möbius“, das am 22. bis 24. Mai gezeigt werden sollte. Und den musikalischen Abend „Prévet“ mit Filmschauspielerin Yolande Moreau und Musiker Christian Olivier, der für den 5. Juni geplant war – und bereits im Vorjahr aufgrund von Corona verschoben werden musste. Nun zwingt die Pandemie allein dieses Stück zum zweiten Mal in eine andere Saison. Im Vorjahr hatte das Theater nach der Schließung durch den ersten Lockdown Mitte März 2020 erst wieder im Herbst zu spielen begonnen.

Bis sich der Vorhang für „J’ai trop peur“ nach derzeitigem Stand zum letzten Mal in dieser Saison hebt, kann das Publikum auf Youtube ausweichen. Dort wird es mit politischer Literatur konfrontiert, die sich vor dem historischen Hintergrund der Bauernkriege an den revolutionären Ideen des deutschen Reformators Thomas Müntzer inspiriert. In einer im großen Saal des Carreau aufgenommenen Live-Lesung liest Thomas Gourdy den Text „La Guerre des pauvres“ (erschienen als „Der Krieg der Armen“) von Eric Vuillard. Für die Begleitung sorgt der Gitarrist Jean Galmiche. Gelesen wird der Text auf Französisch, aber das Video ist bis zum 13. Juni mit deutschen Untertiteln auf Youtube verfügbar.

Darüber hinaus bietet das Carreau nun auch Podcasts auf der für Nutzer und Inhalteersteller frei zugänglichen Audioblog-Plattform von Arte Radio an. Begonnen wird die Podcast-Reihe in französischer Sprache mit einer Lesung zu dem Bühnenprojekt „Devenir“. Was würde man als Erwachsener rückblickend seinem Ich in Kinderschuhen für die Zukunft raten, wenn man eine Zeitkapsel schicken könnte? Oder umgekehrt, was wünscht sich junge Leute von ihrem späteren erwachsenen Ich? Genau diesen Fragen geht die lothringische Kompagnie La Bande Passante in „Devenir“ nach. Für ihre Collage aus Interviews, Lesungen und Tagebüchern hat sie über Jahre mit Erwachsenen und Jugendlichen aus Forbach und Vandœuvre-lès-Nancy zusammengearbeitet.

Um die Zeit des Kultur-Stillstands zu nutzen, hatte das Theater schon vorher verschiedene Angebote wie Lesungen, Soundcollagen und Künstlergespräche im virtuellen Raum stattfinden lassen. So kann das Theater die beiden Ensemble Ersatz und Création dans la Chambre aus Québec zu ihrer Künstlerresidenz empfangen, damit die Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeit an dem neuen, wortlosen Jugendstück „Au jardin des potiniers“ fortsetzen können. Das Ergebnis soll im November in Lyon gezeigt werden.

Mit der Aktion „Repeuplons les théâtres“ sollte das Theater symbolisch wiederbelebt werden. Zuschauer aus dem Saarland und aus Grand Est sollten ein Objekt schicken, das ihre Verbundenheit mit der nationalen Bühne zeigt. Insgesamt sind 25 Gegenstände, Bilder und Briefe in dem Theater eingegangen.