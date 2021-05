SS-Gedenkstein im Bitscher Land : Saarländer bekommt Bewährungsstrafe wegen SS-Stele

Dieser Gedenkstein zur Ehren einer SS-Panzerdivision wurde im Winter 2017 auf einem Privatgelände im Bitscher Land aufgestellt und im Januar 2018 von der Gendarmerie beschlagnahmt. Foto: Le Républicain Lorrain

Auf seinem Anwesen in Lothringen stellte ein Saarländer ein Gedenkstein für eine SS-Einheit. Mit diesem Fall beschäftigte sich die Justiz schon. Jetzt hat das Berufungsgericht in Metz ein Urteil gefällt.

Weil er auf seinem Grundstück im lothringischen Volmunster ein Gedenkstein zur Ehre einer SS-Einheit aufgestellt hatte, wollten die Richter am Saargemünder Landgereicht den 37-jährigen Püttlinger K. hinter Gitter schicken. Im März 2020 hatten sie ihn wegen Verherrlichung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer 18 monatigen Haftstrafe verurteilt, die zur Hälfte auf Bewährung ausgesetzt werden sollte. Dagegen ging K. aber in Berufung. Nun hat das Berufungsgericht in Metz zwar K. erneut für schuldig befunden und wieder eine 18-monatige Haftstrafe gegen ihn verhängt, doch ins Gefängnis muss er aber erstmal nicht. Denn im Gegenteil zum Urteil aus der ersten Instanz wurde jetzt die Gesamtstrafe auf Bewährung ausgesetzt. Dazu kommt eine 10 000 Euro Strafe.

Der Vorfall auf dem Gelände nahe der Grenze zum Saarland hatte 2018 für Empörung in der ganzen Region gesorgt, als ein Spaziergänger die Stele zur Ehren der 17. SS-Panzergrenadierdivision entdeckt hatte. Gut sichtbar darauf, deren Motto „Drauf, dran und durch“. Diese SS-Einheit, die auch in Lothringen aktiv war, wird unter anderem beschuldigt, im August 1944 in der Gemeinde Maillé bei Tours in Frankreich 124 Bewohner, darunter viele Kinder, ermordet zu haben. Im Rahmen der Ermittlungen war anschließend auch der Wohnort von K. in Püttlingen durchsucht worden. Dort hatten die Ermittler viele Dokumente mit Bezug zum Dritten Reich gefunden – unter anderem ein Originalexemplar von Hitlers „Mein Kampf“.

