Auswirkungen der Corona-Krise : Luxair fährt Millionenverlust ein

Für die ganze Flugbranche war das Corona-Jahr 2020 eine Katastrophe. Auch bei der luxemburgischen Airline Luxair hinterlässt es tiefrote Zahlen.

Eigentlich hatte das Jahr 2020 für den Konzern Luxair gut angefangen. Mitte Februar hatte LuxairTours bei der luxemburgischen Reisemesse „Foire Vakanz“ rund 20 Prozent mehr Pauschalflugreisen verkauft als im Jahr zuvor. Doch schnell wendete sich das Blatt. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie begann für die Flugbranche eine lange Durststrecke, die auch Luxair in die roten Zahlen rutschen ließ. Wie das Unternehmen mitteilt, schloss es das Jahr mit einem Nettoverlust von fast 155 Millionen Euro ab. Besonders stark betroffen war das Passagiergeschäft. Zwei Monate lang blieben die Passagierflugzeuge von Luxair am Boden, bis sie Ende Mai wieder starten konnten. Über das gesamt Jahr brach die Passagierenzahl um 71 Prozent ein. Dies verursachte einen Umsatzrückgang von 70 Prozent in diesem Bereich.