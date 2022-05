VR-Bank-Prozess : Turbulenzen rund um die Verjährungsfrage

Pirmasens/Zweibrücken In dieser Woche ist vor der Dritten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken das Berufungsverfahren gegen einen ehemaligen Kassierer fortgesetzt worden, der die VR-Bank bis 2018 gemeinsam mit einem Kollegen um 1,139 Millionen Euro betrogen haben soll.

Und genau um diese Frage ging es bei der Vernehmung eines leitenden Angestellten des Kreditinstituts, der die Geldbewegungen in den betreffenden Jahren akribisch nachvollzogen hatte. Im Ergebnis seiner Untersuchung schloss der 49-jährige Prokurist aus, dass „der finale Schaden“, also der Fehlbetrag von 1,139 Millionen Euro, schon weit früher als 2018 eingetreten ist. Bei einem ersten Gespräch unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Unterschlagung hätten die ehemaligen Kassierer zwar einen Tatzeitraum von 2002 bis 2008 angegeben, womit ihr Betrug zum Zeitpunkt seines Bekanntwerdens, am 26. Februar 2018, nach zehn Jahren verjährt gewesen wäre. „Aber das kann nicht sein, dass der Schaden da schon voll dagewesen war. Er muss deutlich später entstanden sein“, gab der Prokurist nun zu Protokoll. Er habe „Fehlbeträge mit steigender Tendenz“ bis weit über das Jahr 2012 hinaus festgestellt. Dabei habe es sich um „Scheinbuchungen auf einem Zwischenkonto“ gehandelt: „Tatsächlich haben die Geldtransfers so gar nicht stattgefunden.“ Ab 2010 sei dieses Zwischenkonto „hochgelaufen“. Und irgendwann hätte sich der „physische“ Fehlbetrag nicht mehr so einfach „kaschieren“ lassen, sei „die Verschleierung über die Kasse an ihre Grenzen gestoßen“. Mit dieser Aussage wollte sich der Verteidiger des 71-jährigen Ex-Kassierers, der Pirmasenser Rechtsanwalt Rainer Fuchs, nicht abfinden. Er bohrte immer wieder nach, stellte die Untersuchung des Bank-Managers und konkret dessen Berechnung infrage, dass es die Fehlbeträge weit über das Jahr 2012 hinaus gegeben habe: „Wir bewegen uns im Bereich von Vermutungen.“ Als er sein diesbezügliches mehrfaches Nachhaken damit begründete, dass bislang offenbar weder Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann noch der Vorsitzende Richter Andreas Herzog die Problematik verstanden hätten, platzte den beiden Angesprochenen der Kragen. Sie wiesen den Verteidiger mit deutlichen Worten in seine Schranken, woraufhin der Rechtsanwalt schimpfend aufsprang und drauf und dran war, den Gerichtssaal zu verlassen. Jedoch beruhigten sich die Verfahrensbeteiligten schnell wieder. Und so konnte der Prokurist weiter berichten, wie die jahrelange Unterschlagung durch die Ex-Kassierer überhaupt möglich gewesen war: „Sie haben sich gegenseitig vertreten und die Verschleierung betrieben, indem sie jeden Tag aufs Neue gebucht haben.“