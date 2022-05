Merkur-Fotorätsel : Venus im Schaumbad

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Na, hier hat eine Dame beim Baden aber mal richtig viel Spaß. Mit dem Badehäubchen amüsiert sie sich sichtlich in den Schaumwolken. Doch um was geht es hier und wo wurde das heutige Fotorätsel nur aufgenommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.