Merkur-Fotorätsel : Wein her, Wein her!

Wein her, Wein her!

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Auch, wenn die Pfalz für ihren Weinanbau bekannt ist und die Vorderpfalz mit ihren Weinbergen und Weingütern nicht weit entfernt ist, wachsen in unserer Region eher selten die Reben an den Häuserwänden. Diese hier sind ja auch nur gemalt, erinnern aber dennoch an die Gemütlichkeit der Pfalz. Aber wo hat unsere Fotografin diese Weinreben vor die Linse bekommen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.