Saskia Griffin ist die neue Vorsitzende : Kneippverein verjüngt Vorstand und Zielgruppe

Zweibrücken Mit der neuen Vorsitzenden Saskia Griffin und ihrem Vorstandsteam öffnet sich der Kneippverein Zweibrücken zugleich für junge Mütter und Kinder. Im September soll das neue Kursprogramm beginnen. Gesucht werden Übungsleiter und Referenten für Vorträge rund um Naturverbundenheit, Vitalität und Gesundheit.

Zuerst kam die Idee, dass Saskia Griffin ihren Kanga-Kurs für Mütter mit Babys in der Trage über den Kneippverein anbietet, um den Traditionsverein auch für jüngere Menschen interessant zu machen. Daraus entwickelte sich die Anfrage an die Mitbegründerin und ehemalige Vereinsvorsitzende des Eiskunstlauf-Vereins Zweibrücken „Skate‘n Fun Saar-Pfalz“ in der Zweibrücker ICE-Arena, ob sie sich vorstellen könnte, den Kneippverein insgesamt auf jüngere Füße zu stellen und ihn so überlebensfähig zu machen. Nicht zuletzt die Coronazeit hatte neben dem Vereinsleben auch dem viele Jahre engagierten Kneipp-Vorstand zugesetzt.