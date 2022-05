Schüler besserten gespendete Fahrräder aus : Canadaschule feiert und schenkt Räder

Zweibrücken Zu einer Willkommensfeier lädt die Canadaschule an diesem Mittwoch von neun bis zwölf Uhr ein. Darauf macht Hans Prager vom DRK aufmerksam. Es handele sich um eine Gemeinschaftsaktion der Fahrrad-Arbeitsgruppe der Schulgemeinschaft Canadaschule.

Die in der Flüchtlingshilfe engagierte Bürgerin Elke Hilgert wies am Dienstagabend in der Sitzung des Migrationsbeirats im Ratssaal des Rathauses ebenfalls auf die Veranstaltung hin und sagte, die Schüler der Fahrrad-AG hätten in den vergangenen Wochen alte, gespendete Räder in Schuss gebracht, diese würden nun an Bedürftige verteilt, einige der Räder gingen auch an ukrainische Flüchtlingskinder.