Zweibrücken : Tadano: Polizei rekonstruiert Unfallhergang

Zweibrücken Nach dem tragischen Unfall vom Mittwoch berichten auch spanische Medien – und die Polizei verrät weitere Details.

Die Kriminalpolizei in Pirmasens hat Details über den tödlichen Unfall vom Mittwoch im Tadano-Werk in der Dinglerstraße (wir berichteten) bekannt gegeben. Nach aktuellem Stand war der 48-jährige Servicetechniker aus Spanien dabei, einen schweren Werkzeugkopf an einer Maschine zu justieren. Dabei blieb er offenbar in einem Teil der Maschine stecken, wodurch er im Brustbereich zerquetscht wurde. Ein anderer Angestellter versuchte zu helfen und zog das Opfer aus seiner Lage, aber die Rettungsversuche waren vergeblich. Um 8.45 Uhr wurde der Tod des Mannes gemeldet. Spanischen Medienberichten („Diario de Burgos“) zufolge arbeitete das Unfallopfer für die Firma Nicolás Correa im nordspanischen Burgos. Nicolás Correa ist ein Werkzeugmaschinen-Hersteller mir rund 200 Mitarbeitern, der sich auf Fräsmaschinen spezialisiert hat.