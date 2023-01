Kolumne Unsere Woche : Einseitig auf 5000 Meter

Timon Deckena ist als Volontär beim Merkur, um das Zeitungshandwerk zu lernen. Eigentlich von den Kollegen. Aber auch von den Lesern kann man lernen, findet er.

„Ganz offensichtlich sollen solche Kritiker mit Artikeln dieser Art überrollt werden“, kommentiert unser Leser Thomas Althoff diesen Schlusssatz in seiner Mail. Diese Einseitigkeit betrifft nicht nur die Extra-Seite, die ich herausgesucht habe, sondern sie gilt aus meiner Sicht für große Teile der medialen Berichterstattung zu diesem Thema. Auch in anderen Agentur-Texten vermischen sich oft Berichterstattung und Kommentar. Und in den Talkshows im Fernsehen kommen Stimmen, die der Lieferung der Leopard-Panzer kritisch gegenüber stehen, selten zu Wort. Das wird nicht nur der Komplexität und Vielschichtigkeit des Themas, sondern auch der breiten, in dieser Frage extrem zwiegespaltenen Bevölkerung, nicht gerecht.

Also: Ich habe in dieser Woche etwas gelernt. Obwohl am Ende die Autoren für ihre Artikel verantwortlich sind, will ich in Zukunft stärker darauf achten, dass auf den Seiten, für die ich zuständig bin, ausgewogen berichtet wird – auch wenn solche Texte bei diesem Thema zurzeit schwieriger zu finden sind. Fest steht: Auch ich wünsche mir in den Debatten um Waffenlieferungen für die Ukraine mehr Ausgewogenheit in der medialen Berichterstattung. Ein Anfang ist hiermit hoffentlich gemacht.