Merkur-Fotorätsel : Eine Tür mit Aussicht

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Vermutlich wird diese Tür eher selten benutzt. Zumindest nicht in Verbindung mit der Metall-Leiter. Das wäre dann dochein wenig anstrengend. Wo in Zweibrücken ist dieses markante grau-rote Ensemble zu finden? Raten Sie mit und schreiben Sie ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.