Öffentlichkeitsbeteiligung : Bahn-Reaktivierung: Projekt nimmt wichtige Hürde

Warnstreiks bei der Bahn Ein Streikender geht am Dienstag (26.10.2010) im Kasseler Hauptbahnhof an einem Zug vorbei, in dem eine Pendlerin vergeblich auf die Abfahrtfahrt wartet . Die Warnstreiks bei der Bahn haben im hessischen Bahnverkehr zu Zugausfällen und großen Verspätungen geführt. Gegen 6.00 Uhr startete der Ausstand in Kassel, bei dem unter anderem die Stellwerke in Steinau an der Straße und Körle bestreikt wurden. Dies mache sich auf den Strecken Kassel- Frankfurt, Kassel-Bebra und Melsungen-Bebra bemerkbar, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Transnet. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: picture alliance / dpa/Uwe Zucchi