Merkur-Fotorätsel : Frisches Grün über altem Stein

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Zugegeben, die Kombination aus altem Gemäuer und malerisch darüber wucherndem Grün ist in Zweibrücken nicht gerade selten. Darum sei zum heutigen Fotorätsel noch der Tipp gegeben, dass der Namensgeber der Straße, in der dieses Bild aufgenommen wurde, im Januar 1830 geboren wurde. Wissen Sie die Lösung? Dann schreiben sie an merkur@pm-zw.de.