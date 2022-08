Doppelter Diebstahl am helllichten Tag in Zweibrücken : Tankbetrug mit geklautem Nummernschild

Doppelter Diebstahl am helllichten Tag in Zweibrücken

Zweibrücken Dreister Doppel-Diebstahl am Dienstag zwischen 19.15 Uhr und 19.31 Uhr in Zweibrücken: Einem Kennzeichendiebstahl folgte anschließend ein Tankbetrug, berichtet die Polizei.

Zwei bislang unbekannte, männliche Täter demontierten an einem grünen Ford Ka, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Sauerbruchstraße abgestellt war, beide amtliche Kennzeichen mit ZW-Kennung und befestigten diese unmittelbar danach an einem dunklen Renault Clio. Kurz darauf tankten sie an der Calpam-Tankstelle in der Dinglerstraße für über 86 Euro Diesel und fuhren ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände in Richtung Niederauerbach weg.