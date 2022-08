Bis Sonntag auf Flugplatz Zweibrücken : Zweites „Airfield Truckfest“ startet diesen Freitag

Viel zu sehen gab es beim ersten Airfield-Truckfest am Flugplatz Zweibrücken Anfang August 2019. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Erwartet werden diesmal sogar etwas mehr Laster als die 170 bei der Premiere im Jahr vor der Pandemie. Auch viel Live-Musik.

Vor drei Jahren war dieses Fest ein erster Versuch ohne eigene Erfahrung im Ausrichten solch einer Veranstaltung. Ein Sprung ins kalte Wasser und ein finanzielles Wagnis. Ein mehr oder weniger aus der „Not“ geborener Gedanke, nachdem die Organisatoren des Festes in Zweibrücken keine Stellplatzkarten mehr für den bekannten Truck-Grandprix am Nürburgring ergattern konnten und ein Gedanke aufkam, für den damals eigens der Verein Trucker Freunde Rheinland-Pfalz gegründet wurde. Die Rede ist vom „Airfield Truckfest“ auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken, das dort dieses Wochenende (12.-14. August) zum zweiten Mal stattfindet.

Vor drei Jahren konnte das Team ein positives Resumé ziehen und es war klar, dass es bei dem einen Mal nicht bleiben sollte – und nach zweimaligem Verschieben wegen der Corona-Pandemie darf es ab diesem Freitag nun endlich brummen auf dem Festgelände. „Wir sind was die Anmeldungen der Trucks betrifft aufjedenfall schon auf dem Stand vom letzten Mal“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Jörg Litzenberger Anfang der Woche. Und weil bei der zweiten Auflage sogar ein paar Laster mehr eingeplant werden können (2019 waren 170 Lkw vor Ort), ist sogar noch die Anmeldung für Trucker möglich. „Wir haben außerdem wieder ein großes Musikprogramm auf die Beine gestellt“, berichtet Jörg Litzenberger. Denn das „2. Airfield Truckfest“ ist auch in diesem Jahr nicht nur für die Trucker selbst sondern auch für Besucher, die Lkw-Luft schnuppern, sich die imposanten Maschinen ansehen, ins Gespräch kommen, sich im kleinen Ausstellerpark informieren oder einfach bei Musik, Essen und Trinken unterhalten sein möchten.

Die Trucks rollen am Freitag ab 10 Uhr nacheinander ein, den musikalischen Auftakt macht am Freitagabend um 19 Uhr dann Tom Astor, gefolgt von Krachleder um 21 Uhr und DJane Anastasia Rose um Mitternacht.

Am Samstag spielen um 14 Uhr Lotti und Jake, um 20 Uhr die dicken Kinder von Landau und ab etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht legt DJ Machura auf. Am Sonntag ist Familientag auf dem Festivalgelände.

Am Sonntag spielen ab 11 Uhr spielen Double Shot und ab 15 Uhr The Last Gunslinger, bevor das Truckfest gegen 18 Uhr endet.