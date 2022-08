Rätseln Sie mit! : Pranke in Aktion

Pranke in Aktion

Dieses Wesen hat seine Pranke ganz klar auf einem niederen Wesen erhoben. „Die Hand auf etwas halten“ bekommt da eine ganz eigene Bedeutung. Wo thront diese goldfarbene Figur so erhaben?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Buchstaben gehören zum noch vorhandenen Schriftzug am Gebäude des schon Ende 2013 geschlossenen Unternehmens „Merkur Druck Werle“ in der Luitpoldstraße in Zweibrücken. Als Erste wussten Helmut Paschke und Steffi Quack die richtige Lösung. nlg/Foto: Nadine Lang