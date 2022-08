Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht: Garagentor stark beschädigt

Zweibrücken red) Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr vermutlich beim Wenden im Hof das Garagentor eines Hauses in der Zweibrücker Galgenbergstraße. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Die Polize bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht, Tel. (0 63 32) 97 60.

