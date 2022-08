Datenschutz bremst Ermittlungsarbeit der Zweibrücker Polizei : K.o.-Tropfen beim Stadtfest? Verdacht erhärtet

Zweibrücken DRK sieht bei mehreren Besuchern ernste Indizien, aber keine Beweise für Attacken. Polizei richtet einen Appell an mutmaßliche Opfer.

Der Vorwurf wiegt schwer. Aber er scheint zumindest in einigen Fällen nicht so leicht von der Hand zu weisen. Acht Besucher des Zweibrücker Stadtfestes beklagen, Opfer einer Attacke durch K.o.-Tropfen geworden zu sein.

In der Bilanz, die die Organisatoren im Anschluss an die dreitägige Veranstaltung gezogen hatten, war dieser Vorwurf bereits angesprochen worden. Hans Prager, Leiter des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz, hatte bei dem Pressetermin berichtet, dass acht Besucher geklagt hatten, ihnen habe ganz offensichtlich jemand K.o.-Tropfen ins Getränk geschüttet; Prager hatte gesagt, es sei bislang nicht bestätigt worden, dass tatsächlich eine derartige Attacke erfolgte (wir berichteten) .

In der Regel bedienten sich Täter Chemikalien, die frei auf dem Markt erhältlich seien. Ein Beispiel: Es gebe bestimmte Badezusätze, die, in ein Getränk gekippt, halluzinogen wirkten. „Ich will das gar nicht näher erklären, um niemanden auf Ideen zu bringen“, merkte der DRK-Chef an.