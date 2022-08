Virtual-Reality-Erlebnis Yullbe Go : VR-Attraktion aus Europa-Park im Zweibrücker Outlet

Zweibrücken Im Virtual-Reality-Erlebniszentrum Yullbe können die Besucher im „Europa-Park Erlebnis-Resort“ in Rust virtuelle Abenteuer der besonderen Art erleben. „Nun kommt das einzigartige VR-Erlebnis für kurze Zeit nach Zweibrücken“, teilt der Europapark mit.

Vom 11. bis 15. August gastiert Yullbe Go im Rahmen der dortigen „Family Days“ im Zweibrücken Fashion Outlet. Auf der Aktionsfläche in Einheit 105 (in der Nähe von Five Guys und Geox) des Einkaufscenters sei „die Installation das sommerliche Highlight für große und kleine Besucher“. Ob unterwegs mit den Europa-Park Maskottchen in „Europa-Park: Ed und Edda‘s Magische Reise“, als Astronaut in „Moon to Mars“ oder auf actionreicher Verbrecherjagd mit „Alpha Mods“ – jedes VR-Erlebnis lasse die Teilnehmer in eine ganz eigene Realität eintauchen und ziehe Besucher ab acht Jahren in seinen Bann. Tickets für Yullbe Go in Zweibrücken sind vor Ort im Fashion Outlet erhältlich. Für jedes Fashion-Club-Mitglied ist ein VR-Erlebnis kostenlos.