Vier Mülltonnen und Stromkasten beschädigt : Feuer im Beckerswäldchen

Der Mülltonnen-Brand zog auch einen Stromverteilerkasten der Stadtwerke in Mitleidenschaft. Foto: Polizeiinspektion Zweibrücken

Zweibrücken Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch kurz nach 23 Uhr vier nebeneinanderstehende Mülltonnen zweier Nachbarhäuser in der Straße Am Ölkorb in Brand. Das Feuer griff auf einen Stromkasten der Stadtwerke über.

Dieser brannte komplett aus. Weiterhin wurde ein Element eines Doppelstabmattenzauns vor einem Haus beschädigt. Die Zweibrücker Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10 000 Euro. und leitete ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.