Feuerwehreinsatz : Doppelgarage in Riegelsberg steht in Flammen

Foto: BeckerBredel 6 Bilder Brand in Doppelgarage in Riegelsberg

Riegelsberg Ein ausgedehnter Brand in einer Doppelgarage beschäftigte am Freitagabend die Feuerwehr in Riegelsberg für gut 90 Minuten.

Dichte Rauchschwaden und ein Flammenmeer – das Feuer in einer Doppelgarage in Riegelsberg am Freitagabend war enorm heiß und hatte sich schon ausgebreitet, als die Feuerwehr in der Unteren Schulstraße eintraf. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstet begannen die Feuerwehrleute sofort die Löscharbeiten.

Pascal Altmeyer, der Pressesprecher der Feuerwehr Riegelsberg sprach von einem „ausgedehnten Brand in einer großen Doppelgarage“. Neben Wasser sei auch Löschschaum eingesetzt worden, um zu verhindern, dass eine weitere angebaute Einzelgarage ebenfalls Flammen fängt. Das sei der Feuerwehr auch gelungen.

„Nach wenigen Minuten zeigte sich bereits ein Löscherfolg und das Feuer war unter Kontrolle. Anschließend mussten aber umfangreiche Nachlöscharbeiten in der Garage durchgeführt werden“, sagte Altmeyer. Hierbei seien auch zwei Wärmebildkameras von innen und von außen zum Einsatz gekommen.

Nach rund 90 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Feuerwehr Riegelsberg war mit den Löschbezirken Riegelsberg und Walpershofen mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei war mit zwei Kommandos im Einsatz.