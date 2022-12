Inflation setzt auch Zweibrücker Tafel zu : Die Tafel als Rettungsinsel in stürmischer See

Die Tafel als Rettungsinsel in stürmischer See

Zweibrücken Die Tafel in Zweibrücken versorgt 500 Bedürftige. Inflation, Energiekrise, Krieg in der Ukraine – die Auswirkungen spüren auch die Helfer. Es wird schwieriger, Lebensmittel-Spenden zu beschaffen.

Gut, dass es die Tafel in Zweibrücken gibt. Sie ist für die Menschen, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, eine Rettungsinsel in stürmischer See.

Annette Peetz und ihre rund 30 Mitstreiter bei der Tafel sehen die Not zunehmend wachsen. 2023 sind es 20 Jahre, in denen es die Einrichtung in Zweibrücken gibt. Arbeit war stets genug da. Doch in den vergangenen Jahren ist es besonders herausfordernd geworden. Die Tafel musste gar im April einen Aufnahmestopp verkünden, der letztendlich ab Juli zum Tragen kam. Mittlerweile konnte dieser strenge Stopp aber wieder aufgehoben werden.