Brandursache unklar : Gebäude brennt in Bechhofen

Bei dem Feuer in der Finkenstraße in Bechhofen entstand glücklicherweise nur Sachschaden. Foto: Feuerwehr

Bechhofen Glücklicherweise wurden bei dem Feuer keine Menschen verletzt.

(red) Ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro entstand am Donnerstagnachmittag bei einem Brand in Bechhofen. Dort war laut Feuerwehr gegen 16.45 Uhr in der Finkenstraße ein Nebengebäude in Brand geraten; das Feuer drohte, auf das Wohngebäude überzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand des Nebengebäudes schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Trotzdem war das Wohngebäude komplett verraucht und die Einsatzkräfte haben das Gebäude anschließend belüftet und freigemessen. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Techniker der Pfalzwerke waren vor Ort, um die Stromzufuhr zu dem Gebäude zu unterbrechen. Die Brandursache wird aktuell noch ermittelt.