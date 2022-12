Traditionstag der Feuerwehr Zweibrücken : Lob und Anerkennung für Floriansjünger

Zweibrücken An Nikolaus wurde in Zweibrücken der Traditionstag der Feuerwehr begangen.

Ehrenamt, Verantwortungsübernahme, Aufopferung für das Gemeinwohl - das alles sei weitaus mehr, als in den Einsatz zu fahren, betonte Marold Wosnitza. Eine entsprechende Vorbereitung sei die Grundlage. Freizeitopfer müssten für unzählige Übungsstunden erbracht werden. Summa summarum stünden rund 140 Übungsstunden auf dem Rapportzettel. Oft mit anderen Hilfsorganisation oder Löscheinheiten aus der Nachbarschaft. Aus- und Weiterbildung habe oberste Priorität. 19 Mitglieder der Stadtfeuerwehr hätten diverse Online- oder Präsenzlehrgänge an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Koblenz besucht. Insgesamt sei die Stadtfeuerwehr mit ihren Löschaktiven bis zum Traditionstag zu 302 Einsätzen gerufen worden. Im letzten Jahr seien es bis zu diesem Stichtag 305 gewesen. Oft Routineeinsätze, Oberbürgermeister Wosnitza erinnerte allerdings auch an die besonders spektakulären Großeinsätze wie beim Brand des Mehrfamilienhauses in der Ixheimer Straße oder beim Kleintransporterbrand im Mai beim Globus-Baumarkt, wo allein durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ein Übergreifen des Feuers auf den Baumarkt verhindert wurde. In der Krisenstabs-Mitarbeit sei die Feuerwehr gleichfalls unentbehrlich. Derzeit im Hinblick auf eine mögliche Gasmangellage oder einen „Blackout“. Wosnitza beleuchtete auch dieses Zusammenarbeit umfassend, lenkte den Blick aller auf weitere Risikomöglichkeiten und erinnerte beispielhaft auch an das Errichten von Katastrophenleuchttürmen als Beispiel.