Merkur-Fotorätsel : Im Land, wo die Kakteen blühn

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Ok, sie blühen nicht wirklich, diese Kakteen. Aber immerhin trotzen diese Wüstengewächse in Zweibrücken an der frischen Luft dem mitteleuropäischen Winter – und das vermutlich nicht zum ersten Mal. Wo in Zweibrücken kann man diese noch weitere Pflanzen umfassende Oase aus wärmeren Gefilden finden? Schicken Sie die Lösung an merkur@pm-zw.de.