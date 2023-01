Merkur-Fotorätsel : Eine Mauer, die Einblicke gewährt

Wo hat unser Fotograf nur dieses Motiv aufgespürt?

Und wieder einmal dreht sich unser Fotorätsel um eine Mauer. Diese hier hat als besonderes Merkmal ein Fensterchen, das an eine Schießscharte erinnert. Blickt man aus dem Garten durch das Fensterchen, sieht man in einiger Entfernung ein sehr großes, schlagzeilenträchtiges Gebäude. Wo in Zweibrücken ist diese rote Mauer zu finden? Rätseln Sie mit und schicken Sie ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.