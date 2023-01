SPD wirft Gensch puren Populismus vor : Führt Migrationspolitik Deutschland ins Chaos?

Zweibrücken Christoph Gensch fordert, geflüchteten Menschen Sozialleistungen deutlich zu kürzen. Mit seinem pointierten Facebook-Beitrag löst der Zweibrücker CDU-Politiker einen Begeisterungssturm aus – aber auch Empörung. Will Gensch damit sein Profil schärfen im Kampf um einen Posten in der neuen Führung der Landtagsfraktion?

„Sie ist eine Binsenweisheit, wird aber vom linksalternativen ,Wannabe-Mainstream‘ (Möchtegern-Mehrheitsströmung, Anm. d. Red.) als rechtspopulistische These diffamiert. Eine Kombination aus offenen Grenzen und hohen Sozialleistungen führt zu völlig falschen Migrationsströmen und schädigt unser Land sowie unseren freiheitlich demokratischen Rechtsstaat nachhaltig“, schreibt der Zweibrücker Wahlkreis-Landtagsabgeordnete und Stadtrat weiter und beruft sich auf „statistische Erhebungen“ und „gesunden Menschenverstand“. Gensch behauptet: „Viele kommen aufgrund der Kombination von offenen Grenzen und hohen Sozialleistungen nach Deutschland, um sich in der ,sozialen Hängematte‘ auszuruhen“. Die daraus resultierenden sozialen Spannungen werden – zum Teil geschieht dies bereits heute – unser Land zerreißen und das gesellschaftliche Klima vergiften.“

Die Wahlkreis-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner kritisiert Genschs Äußerungen als „inhaltlich falsch“ und „puren Populismus“. Die Sozialdemokratin vermutet in ihrer Pressemitteilung, dass sich Gensch „auf Kriegsflüchtende aus der Ukraine bezieht“. Diese, so Glöckner, würden ohne langwieriges Asylverfahren direkt vom Job-Center betreut. Dadurch würden sie schneller in den Arbeitsmarkt integriert – und „aus Leistungsbeziehern dann wiederum Arbeitskräfte, die in die sozialen Kassen mit einbezahlen“. Glöckner hält Gensch weiter entgegen: „Die Leute kommen ja nicht zu uns, um unsere Sozialsysteme auszunutzen, sondern, weil sie vor Putins Krieg fliehen müssen. Es ist entsetzlich, die Wahrheit derart zu verzerren. Die allermeisten der Leute wollen arbeiten und sich eben nicht in unseren Sozialsystemen ausruhen.“