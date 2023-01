Wellenliegen für Spaziergänger : Bürger werkeln für neue Ausblicke in Mittelbach

Zweibrücken Zwei Wellenliegen ermöglichen Spaziergängern und Wanderern bald besonders bequeme Rastmöglichkeiten. Ein Standort mit besonderer Aussicht steht schon fest.

Auf Merkur-Nachfrage erklärte Holaus: „Das Aufstellen ist für das Frühjahr 2023 geplant. Wir brauchen dringend wieder Platz in der Garage im Dorfgemeinschaftshaus und sie sind ja so gut wie fertig.“

Welche Standorte sind für die zweite Wellenliege in der Diskussion? Auf diese Frage unserer Zeitung mailt Holaus: „Gabi Beckmann hatte für die zweite Bank mal Rothecke vorgeschlagen, aber ich habe vorgeschlagen, eher eine im Ortsteil Mittelbach und die andere im Ortsteil Hengstbach aufzustellen.“ Und zwar oberhalb des Blütenfest-Geländes, entweder der Weg rechts in Richtung Hengstbacher Wald oder links Richtung Glockenhof. Einen weiteren Vorschlag habe Ortsvorsteher Kurt Dettweiler gemacht: Breitensteinstraße am Fußweg zwischen Hengstbach und Grundschule. Holaus schreibt: „Die Breitensteinstraße – muss ich zugeben – wäre halt am meisten frequentiert.“ Vor einer endgültigen Entscheidung werde man sich aber natürlich auch noch mit dem Bauamt abstimmen. Wobei Holaus eine kritische Randbemerkung macht: „Die Breitensteinstraße hengstbachseitig ist allerdings sehr marode und sollte dringend mal eine neue Teerschicht bekommen. Für die ,Behelfszuwegung‘ wurde sie leider nur geflickt.“

Zu den Beteiligten hebt Holaus in der Mail an den Merkur noch hervor, „dass es eine Aktion des Ortsbeirates ist, finanziert über Vorortbudget und Spenden“. Als Mitwirkende listet Holaus auf und nennt dabei weitere Details: „Idee: Gabriele Beckmann (laut Herbert „hat sie wirklich ein Auge für so etwas“, dass sich da oben so eine Bank gut machen würde). Planung: Ingenieur Kurt Dettweiler nach Vorlage/Zeichnung von Matthias Conrad (vom Steinmetzbetrieb Conrad & Klammes). Matthias Conrad stammt ursprünglich aus Hengstbach, wohnt jetzt in Altheim und hat diese selbst gezeichnet und gebaut und bei sich aufgestellt. Es mussten dort aber noch die Eisen, wo das Holz dann draufkommt, draufgedengelt werden und sämtliche Löcher gebohrt werden („Sau Arbeit“). Sein Geschäftskollege Sascha Klammes ist jedenfalls ja im Ortsbeirat und hat, als das Thema auf den Tisch kam, gesagt, dass er Pläne besorgen kann. Kurt hat die Pläne aufwändig überarbeitet, sodass kein Bohren und dengeln mehr nötig war. Beschaffung Holz & Farbe: Aaron Holaus. Streichen & Montage: Aaron Holaus und Herbert Beckmann.“