Kolumne: Neulich ... : Zwischen den Tagen

Gedanken zur Zeit

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarina Keller

Neulich da ging es um diese Zeit, die eigentlich gar keine ist, diese Zeit dazwischen, um die sich allerlei Mythen drehen, die rauen Nächte, die nach Weihnachten und eben zwischen dem alten und dem neuen Jahr, also eine Art Zwischenzeit, nicht ganz mehr das Alte, noch nicht ganz das Neue, Brackwasserzeit, das Salzwasser des einen Jahres mischt sich mit dem süßen Wasser der Träume des neuen Jahres. Rau scheinen sie nicht wirklich zu werden dieses Jahr, zumindest nicht rau vor Kälte, Eis oder Schnee, aber vielleicht rau wegen anderen Dingen, Herausforderungen, bisher unerfüllten Sehnsüchte, unerledigten Projekte.

Die Raunächte, die Zeit, in der wir loslassen und wünschen, Unpassendes verbrennen und Sinnvolles kreieren, eine Zeit, in der wir noch mehr nachdenken als sonst, aber anders und eine Zeit, in der viele ihre Träume und Wünsche notieren.

Zwischen den Jahren hängt man dazwischen, zwischen den Ideen und der Realität, zwischen dem vollen Weihnachtsbauch und dem Neujahrsvorsatz.

Oder aber man macht es ganz anders, ganz spontan! Da meinte einer doch neulich, während er entspannt auf der Couch saß, er mache keine Termine zwischen den Jahren, er will da spontan sein. Er will da einfach auch so dazwischen sein, genau wie die Tage eben auch ein Zwischending sind, einfach mal nicht vorher schon planen und entscheiden und strukturieren, damit alles reinpasst in diese kurze Zwischenzeit. Nein, er wollte das nicht; und so wie ich ihn kenne, zieht er das auch durch, denn auch das ist seine bewusste Entscheidung, nur diese eine, es ein paar Tage ganz spontan auf einen zukommen zu lassen dieses kleine Zwischenleben zwischen Weihnachten und Neujahr.