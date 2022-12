Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht am Etzelweg

Zweibrücken Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte am 25. Dezember gegen 20.40 Uhr beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß vorm Etzelweg 112 geparkten silbernen VW Golf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfall wurde von einem sogenannten Knallzeugen gehört. Der unfallflüchtige Pkw war von der Stadtmitte kommend in Richtung Mittelbach unterwegs, der VW war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelbach geparkt. Das Unfallfluchtauto dürfte durch den Kontakt einen Schaden am rechten Außenspiegel haben.