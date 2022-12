Kneippverein Zweibrücken : Klettern, Staudamm bauen, den Wald erkunden

Zweibrücken Bei der Walderkundung für Kinder auf Einladung des Zweibrücker Kneippvereins waren die Vier- bis Sechsjährigen sichtlich in ihrem Elemente. Viel zu schnell verflog die Zeit.

„Wartet noch. Ihr könnt ins Wasser, aber erst später!“ Tanja Kennel, Kindergärtnerin mit Leidenschaft, gelingt es gerade noch, ihre kleine Schar aus dem fließenden Bächlein am unteren Tschifflick-Parkplatz herauszuhalten. Bis die Walderkundung auf Einladung des Kneippvereins Zweibrücken begann, hatten alle teilnehmenden Kinder in Matsch-Hosen und Gummistiefeln bereits die riesigen Pfützen auf dem Parkplatz ausgiebig untersucht und auch die ersten Steine für ein mögliches Mandala in den ausgeteilten Sammeltüten zusammengetragen. Um es gleich vorwegzunehmen: Dazu kam es an diesem Tag nicht mehr.