So wird unser Wetter : Außer Feuerwerk könnten sogar Sterne zu sehen sein

Wie endet das Jahr in unserer Region meteorologisch? Unser Wetter-Experte macht erfreuliche Vorhersagen – zumindest für Finale an Silvester.

Auf der Vorderseite von Tiefdruckgebiete über dem Atlantik und den Britischen Inseln gelangt mit südwestlicher Strömung sehr milde Luft nach Mitteleuropa. Dabei überqueren uns zunächst noch einige Störungsfronten mit Regen und lebhaftem Wind. Der Jahreswechsel erfolgt daher in Zweibrücken und Umgebung alles andere als winterlich. Möglicherweise gewinnt aber das südeuropäische Hochdruckgebiet an Einfluss auf das Wetter in unserer Region, so dass das nächtliche Feuerwerk und der Start des Jahres 2023 trockenen Fußes über die Bühne gehen können.