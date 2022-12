Kolumne Unsere Woche : Auf Knopfdruck keine Feststimmung

Foto: dpa-tmn/Candy Welz

Auch diesem Jahr steht Weihnachten unter anderen Vorzeichen, als wir es hierzulande gewohnt sind. War es in den Jahren zuvor noch Corona und alles, was damit verbunden ist, das zu schaffen machte, so sind es nun vor allem die Folgen des Krieges in der Ukraine, die Sorgen bereiten.

Man muss diese Folgen nicht aufzählen, wir alle bekommen sie Tag für Tag zu spüren. Und dennoch schafft Weihnachten es auch in diesem Jahr, viele der Sorgen für eine Zeit vergessen zu lassen, so dass wir innehalten und das Fest genießen können.

Nur wird das nicht jedem gelingen. Weihnachtsstimmung auf Knopfdruck funktioniert nicht. Wer vor einem Krieg flüchten muss, um sich und seine Kinder zu retten, der ist zwar froh über die Hilfe und Sicherheit, die man hier findet, aber die Sorge um die Heimat und die dort Verbliebenen wird selbst der schönste Weihnachtsbaum nicht verdrängen können.

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen“, weiß der Volksmund. Aber dieses Päckchen wiegt sicher leichter, wenn man in einem Land lebt, in dem Frieden herrscht und niemand fürchten muss, dass Bomben und Kugeln Leben und Gut zerstören. Das sollte man sich vor Augen führen und alles dafür tun, dass dies auch so bleibt.