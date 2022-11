Gabi Maue : Hunde besser verstehen lernen

Gabi Maue bietet jetzt zu ihrem Bestseller – einer Blickschulung für Hundehalter – einen Workshop bei der VHS Zweibrücken an. Foto: Von Cordula von Waldow

Zweibrücken Vor zwei Jahren hat die Zweibrücker Hundetrainerin Gabi Maue zusammen mit ihrer Kollegin Katja Krauß das Buch „Emotionen bei Hunden sehen lernen“ herausgebracht. Jetzt bietet sie bei der VHS einen Workshop zu dem Spiegel-Bestseller an, der bereits mehr als 10 000 Mal verkauft wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für viele Menschen sind Hunde die besten Freunde, die Zahl der Hundehalter wächst. Doch nicht immer herrscht nur eitel Sonnenschein in der Beziehung zwischen Mensch und Hund. „Das Zusammenleben könnte so viel einfacher und schöner für beide Seiten sein, wenn der Mensch seinen Hund besser verstünde, wirklich um seine Bedürfnisse und Gefühle wüsste und seine subtilen Botschaften übersetzen könnte“, weiß die Zweibrücker Hundetrainerin Gabi Maue.

Seit mehr als 20 Jahren unterrichtet die Tellington-TTouch-Coachin die Vierbeiner und ihre Menschen. Vor zwei Jahren hat die 68-Jährige, gemeinsam mit Kollegin Katja Krauß, einen Bildband über die Emotionen und die Körpersprache der Hunde veröffentlicht. Von der Praxis für die Praxis, vermitteln in „Emotionen bei Hunden sehen lernen“ ganze Fotoserien die frühen und subtilen Hinweise, mit denen jeder Hund sein künftiges Verhalten ankündigt.

Info VHS-Kurse mit Gabi Maue Kurse mit Gabi Maue bei der VHS-Zweibrücken, Johann-Schwebel-Straße Foyer: Samstag, 19. November, 14 bis 18 Uhr. Die Körpersprache von Hunden und wie wir lernen, sie nicht zu übersehen – das Seminar zum Buch „Emotionen bei Hunden sehen lernen“; Kursnummer: Z01034. Samstag, 26. November, 10 bis 17 Uhr Tageskurs „Möglichkeiten der Leinenführung – bei Hunden, die in der Leine ziehen oder aggressiv sind gegen Artgenossen; Kursnummer: Z01036.

Längst zählt das 624 Seiten starke Werk mit über 1300 Abbildungen in Farbe zu den Spiegel-Bestsellern. Gabi Maue berichtet stolz: „Es ist zudem einer der Verlagsbesteller und seit dem Erscheinen im November 2020 wurden über 10 000 Exemplare verkauft.“

Doch dabei lässt es die erfahrene Hundefachfrau nicht bewenden. Im November bietet sie neben ihren bekannten Seminaren in der Methode Tellington T-Touch, welche Lernen, Konzentration, Verhalten, Leistung, Körperbewusstsein und Wohlbefinden bei Hunden unterstützt und die Beziehung zwischen den Tieren und ihren Menschen vertieft, zudem einen Workshop zu ihrem Buch an. In der vierstündigen Blickschulung am Samstag, 19. November, 14 bis 18 Uhr, bei der VHS Zweibrücken können Halter die oft subtile, zwischen Hunden zudem rasend schnelle Körpersprache, in ihren Feinheiten kennenlernen. Sie erfahren, „wie wir lernen, sie nicht zu übersehen“.

Anhand der Fotoserien verstehen die Teilnehmenden, wie Hunde ihren Körper zur Kommunikation einsetzen und auf welche Signale wir Menschen besonders achten sollten. Gabi Maue beschreibt: „Sich damit zu beschäftigen, unsere Hunde zu beobachten und diese Sprache deuten zu lernen, führt zu einer Art Bauchgefühl, was das Einschätzen von Situationen betrifft, vor allen Dingen, bevor es zu Eskalationen kommt.“

Hundehalter könnten damit Gefühle und Motivation zu bestimmten Handlungen besser einordnen und besser vorausschauend agieren. Sie weiß: „Stressige Situationen können für den Hund positiv aufgelöst werden, das schafft Vertrauen und vertieft die Bindung.“ Ihr Anliegen in diesem Seminar ist, Auge und Wahrnehmung für die eigenen, aber auch für die fremden Hunde zu schulen, um diese Art „Bauchgefühl“ entwickeln zu können.

Situationen, in denen Hunde Artgenossen oder Menschen begegnen, brauchen je nach Gemütslage und den Erfahrungswerten des eigenen Hundes eine Einschätzung, ob Unterstützung benötigt wird und in welcher Form. Die Art der Hilfe sollte für den Hund verständlich sein und sich an dem orientieren, was für den ihn gerade leistbar ist und die gegenseitige Beziehung und das Vertrauen fördert und nicht belastet. Sie sagt: „Damit Hunde ein bestmögliches Leben in ihren Familien führen können, ist es nicht nur notwendig, dass sie geliebt werden, sondern auch, dass sie Respekt und Verständnis im täglichen Leben und in allen Lebenssituationen erfahren. Dazu möchten wir mit unserem Buch und mit dem begleitenden Seminar beitragen.“

Eine Woche später, am ersten Adventssamstag, 10 bis 17 Uhr, schult Gabi Maue Hundehalter in den Möglichkeiten der Leinenführung – bei Hunden, die an der Leine ziehen oder aggressiv sind gegen Artgenossen. Interessierte können an diesem praxisorientierten Seminar nach der Tellington-Methode auch ohne Hund teilnehmen, denn die Anzahl der Plätze mit Hund ist begrenzt.