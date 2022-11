In Zweibrücker Alexanderskirche : Nacht der Lichter gegen Krise und Mangel

Zweibrücken Der Kirchenraum wird in ein Lichtermeer verwandelt. Auch etwas Musikalisches wird geboten.

Pfarrer Günter Sifft lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein: „In unserer Nacht der Lichter am Sonntag, 6 November, 18 Uhr in der Alexanderskirche wollen wir der aktuellen Stimmung von Krise und Mangel etwas entgegensetzen. Es geht um Ressourcen in uns drin, die wir abrufen können. Und dazu dient die feierliche und meditative Stimmung in der Alexanderskirche.“ Der Altarraum und die Taizé-Ikone werden mit Kerzen erleuchtet, das Licht der Osterkerze wird verteilt und verwandelt den zunächst dunklen Kirchenraum in ein Lichtermeer. Die einfachen Gesänge in mehreren Sprachen und die meditativen Texte und Lesungen sollen zum inneren Gleichgewich helfen.