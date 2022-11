Rätseln Sie mit! : Baukunst aus früherer Zeit

So kunstvoll heute leider nicht mehr gebaut, bedauert wahrscheinlich nicht nur unsere Fotografin. Foto: Nadine Lang

Wow, was für eine toll verzierte Fassade. Und die kann sich an dieser Stelle wirklich jedermann/frau betrachten. Doch wo genau befindet sich der aufwändige Wandschmuck, der heutzutage leider nicht mehr an Gebäuden angebracht wird?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.