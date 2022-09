Von Gitarren- über Joga- bis Sprachkurs : VHS Großrosseln startet ins neue Semester

GROSSROSSELN Das neue Programm der Volkshochschule Großrosseln bietet neben vielen Einzelveranstaltungen auch eine Vielzahl von Kursen. Dabei wird auch an Flüchtlinge und andere Menschen, gedacht, die sich noch mit der deutschen Sprache zurechtfinden müssen.

So beginnt bereits am Donnerstag, 29. September, 18 Uhr, der Kurs „Mütter, Frauen, Männer und Eltern lernen Deutsch“.

Am selben Tag beginnen auch die Sport- und Gesundheitsangebote mit Tai-Chi für Anfänger und Fortgeschrittene (18 Uhr), ebenso die Sprachkurse in Spanisch (19.30 Uhr). Zum Repertoire der VHS Großrosseln gehören auch Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene (ab 30. September, 9 Uhr), ein Gitarrenkurs für Anfänger mit Grundkenntnissen (ab 1. Oktober, 14 Uhr), „Mandala malen – leicht gemacht“ (ab 4. Oktober, 15 Uhr) oder auch ein Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene (ab 5. Oktober, 15 Uhr).

Beim ersten Vortrag am 29. September, 19.15 Uhr, geht es mit „Hilfe, schon wieder eine Blasenentzündung“ um die Gesundheit. Eine Wanderung rund um Ludweiler mit Erläuterungen zur Geschichte steht am 1. Oktober, 14 Uhr, auf dem Programm. Eine ganze Reihe weiterer Vorträge folgt, etwa „Die neue Grundsteuer kommt – was muss ich tun?“ (10. Oktober), „Tipps und Informationen zum Verbraucherschutz im Alltag“ (12. Oktober) oder „Demenz – Angst vor der Wahrheit“ (17. Oktober).