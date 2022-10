Zweibrücken : Unbeaufsichtigter Hund beißt Nacktkatze tot

Zweibrücken Im Zweibrücker Stadtgebiet hat es am helllichten Tag einen tödlichen Angriff eines mutmaßlichen Kampfhunds auf eine Katze gegeben. Weil der Hund frei herumlief, drohen der Halterin nun Konsequenzen.

Die Ursache des tödlichen Angriffs am Mittwoch zwischen 19.30 und 14.30 Uhr in der Oberen Himmelsbergstraße sei bisher noch nicht geklärt, teilte die Polizeiinspektion Zweibrücken am Donnerstag weiter mit. Der Hund ähnele vom Aussehen her einem Staffordshire Bullterrier, die Rasse stehe aber noch nicht eindeutig fest.