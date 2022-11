Bürgerbeteiligung : Wie wird der Zweibrücker Skatepark? Stadt lädt Jugend zum Mitreden ein

Ob (wie auf diesem Archivbild aus Hamburg) auch das Grün am Zweibrücker Kleinen Exe in die Gestaltung der Skateranlage einbezogen werden soll? Am Dienstag erfahren Jugendliche mehr und können nochmal Vorschläge machen. Foto: pa/obs/obs/igs - internationale gartenschau hamburg 2013 gmbh/Benjamin Gleichmar / Igs 2013

Zweibrücken Kommenden Dienstag gibt es zwei Austausch-Veranstaltungen „Freisportanlage Kleiner Exe” und „Let‘s skate!“. Dabei wird auch die Entwurfsplanung vorgestellt.

Die Stadt plant zurzeit die Neugestaltung der Freisportanlage „Kleiner Exe”. In diesem Rahmen soll auch ein Skatepark errichtet werden. Grundlage der Neugestaltung ist die Bewerbung der Stadt Zweibrücken im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“, die bereits mit den Konzeptplanungen am 7. Juli dem Stadtrat vorgestellt und beschlossen wurde (wir berichteten). „Der Verwaltung ist es im Projektverlauf besonders wichtig, Kinder, Jugendliche, Vereine und die breite Öffentlichkeit in der Umsetzungsplanung zu beteiligen, zuzuhören und zu fragen, welche Ideen sie haben und was für sie auf dem neuen Freisportgelände ,Kleiner Exe‘ besonders wichtig ist“, teilt die zuständige Beigeordnete Christina Rauch (CDU) weiter mit.